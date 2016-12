SEITENBEREICHE

Guten Tag beim ifs Vorarlberg - Institut für Sozialdienste

Das ifs Vorarlberg ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Menschen in psychischen und sozialen Notsituationen und Krisen Beratung und Unterstützung anbietet.

Ganz nach unserem Motto "Wir helfen Weiter"!



Unser umfangreiches Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, Paare und Familien und umfasst Hilfe für viele Lebenslagen.

Unsere MitarbeiterInnen stehen für ein persönliches Gespräch in einer unserer Beratungsstellen auch ohne Voranmeldung zur Verfügung. Alle Beratungen erfolgen anonym, unsere fachlichen ifs BeraterInnen unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.

Aktuelles

Informationsnachmittag zum Pflichtschulabschluss Seit vielen Jahren bieten das ifs Mühletor und die Volkshochschule Götzis jungen Menschen wie Erwachsenen die Möglichkeit, im Rahmen eines Kurses den Pflichtschulabschluss nachzuholen.



Ab kommendem Februar ist wieder ein Lehrgang geplant. Für MultiplikatorInnen und InteressentInnen finden zwei Informationsnachmittage statt.



dazu lesen Sie hier.

Der Weihnachtsrechner - ein Online-Angebot der ifs Schuldenberatung Damit die finanzielle Struktur zu Weihnachten nicht aus den Fugen gerät, bietet die ifs Schuldenberatung jährlich in der Weihnachtszeit einen Online-Weihnachtsrechner an, der ganz einfach zu bedienen ist und hilft, das Weihnachtsbudget im Griff zu halten.



zum Weihnachtsrechner.

MoneyManagement - das kostenlose Haushaltsplanprogramm Täglich haben wir es mit einer großen Anzahl von Rechnungen, Überweisungen oder Abbuchungen zu tun. Dabei den Überblick zu behalten ist nicht immer leicht.

Das Programm MoneyManagement ist ein Haushaltsplanprogramm und wurde an der HTL Dornbirn entwickelt. Es steht kostenlos zum Download bereit.



Detaillierte Informationen finden Sie hier.

ifs Sachwalterschaft Gesetzliche Vertretung ifs Sachwalterschaft bietet Unterstützung

Die ifs SachwalterInnen setzen sich als gesetzliche Vertreter für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Krankheit ein. SachwalterInnen stehen Personen, die ihre Angelegenheiten nicht ohne Gefahr einer Benachteiligung selbst erledigen können, persönlich und kompetent zur Seite.



zum Angebot der ifs Sachwalterschaft.

Die Vorarlberger Landesregierung hat eine komplett neue Informationsplattform zu allen Themen mit dem Schwerpunkt Behinderung aufgebaut. Die operative Ausführung und die laufende Datenpflege obliegen der ifs Assistenz.

